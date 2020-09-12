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Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

5 kişi tutuklandı

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:02
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
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11.09.2020 tarihinde saat 22.40 sıralarında Lefkoşa’da; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu S.M.K.(E-21)’nın üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. S.M.K.(E-21) ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan N.A.(E-48), Y.A.(E-25), Y.A.(E-20) ve F. A.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

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Anahtar Kelimeler:
LefkoşaUyuşturucu
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