banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100098
ALTIN
386.371
DOLAR
6.9121
STERLİN
8.4118
EURO
7.4654
banner339
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
BÜYÜK YANGIN
Haspolat'ta işyerini soydular
HASPOLAT'TA İŞYERİNİ SOYDULAR
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Almukddad tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK

Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Onur Şah tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Mayıs 2020 Cuma 13:32
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
banner337
banner345

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Onur Şah tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.00 sıralarında,  Lefkoşa - Kermiya'da Öğretmenler Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zanlı Onur Şah'ın alıkonulmak istendiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda, iki ayrı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain, iki ayrı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin ve iki ayrı paket içinde de yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.  Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir kişi söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner346
Anahtar Kelimeler:
Onur ŞahUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat'ta işyerini soydular
Haspolat'ta işyerini soydular
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Almukddad tutuksuz yargılanacak
Almukddad tutuksuz yargılanacak
Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar tutuklandı
Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar tutuklandı
Minareliköy'de iş kazası
Minareliköy'de iş kazası
Gazimağusa'da hırsızlık
Gazimağusa'da hırsızlık
Çalıştığı iş yerini soydu!
Çalıştığı iş yerini soydu!
Gemi kaptanı 2 işçinin ölümüne sebebiyet verme suçundan tutuklandı
Gemi kaptanı 2 işçinin ölümüne sebebiyet verme suçundan tutuklandı
İkametgahında uyuşturucu bulunan şahıs ve arkadaşı tutuklandı
İkametgahında uyuşturucu bulunan şahıs ve arkadaşı tutuklandı
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim