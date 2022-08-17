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Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:57
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

16.08.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da, M.A.N.R.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılacağı sırada, M.A.N.R.’nın polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 220 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ikametgahından dışarıya attığı tespit edilmiş olup, konu madde emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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