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Gazete manşetleri 29 Ocak 2022 Cumartesi
Gazete manşetleri
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Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı Emmanuel Chukwuemeka Agubolam mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 15:01
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı Emmanuel Chukwuemeka Agubolam mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlının alınan ihbar üzerine tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığını öğrenildiğini belirtti. Polis, 28.01.2022 tarihinde 14:35 - 15:20 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Lefkoşa’da ikamet ettiği adrese gidildiğini ve zanlı Emmanuel Chukwuemeka Agubolam’ın (E-29) pencereden siyah bir poşet attığını ve ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada zanlının gösterimi ile içinde yaklaşık 12 gram ağırlığında HintKeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının evinde ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kraşerin bulunup emare alındığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri 16 Ocak’ta şuanda aranan bir şahıstan 25 gram olarak alıp, bir miktarını içtiğini, bir miktarını da 3 bin TL karşılığında sattığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu  maddelerin analize gönderildiğini, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere, alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Chukwuemeka AgubolamUyuşturucu
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