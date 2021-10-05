banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa'da sahte para
Polisten sahte para uyarısı
Benzine okkalı zam!
Benzine okkalı zam!
Ocak ayına ait 24 milyon 660 bin TL bugün ödenecek
Hayat pahalılığı ödeniyor
Kasaba ahalisine de kasaba politikacısı yakışır!
Kasaba ahalisine de kasaba politikacısı...
banner376

Lefkoşa'da uyuşturucu

05 Ekim 2021 Salı 15:43
Lefkoşa'da uyuşturucu

04.10.2021 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince F.G.(E-30)’un şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.      

banner341
 

04.10.2021 tarihinde, V.B.(E-31)’in kalmakta olduğu ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık 36 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet elektronik tartı cihazı bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 

banner360
Son Güncelleme: 05.10.2021 15:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
41 yaşında hayatını kaybetti
41 yaşında hayatını kaybetti
Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Sahte para zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Sahte para zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucuya af yok!
Uyuşturucuya af yok!
Ülkeye kaçak koyun getiren zanlılar tutuksuz yargılanacak
Ülkeye kaçak koyun getiren zanlılar tutuksuz yargılanacak
Bülent Ersoy’un orkestra ekibinin cezaları açıklandı
Bülent Ersoy’un orkestra ekibinin cezaları açıklandı
Sahte AdaPass soruşturması: Memur Zeytin tutuksuz yargılanacak
Sahte AdaPass soruşturması: Memur Zeytin tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık soruşturması devam ediyor
Hırsızlık soruşturması devam ediyor
21 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
21 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Polisten haberler
Polisten haberler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim