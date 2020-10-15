Lefkoşa'da uyuşturucu!

22.08.2020 tarihli basın bülteninde Lefkoşa’da Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen M.D.(E-29)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 155 gram ağırlığında sentetik canabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı ve M.D. ile birlikte meselede bağlantısı olduğu tespit edilen H.B.(E-31 ) ve Ş.A. (K-48)’nın tutuklandığı belirtilmişti.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen P.K.(E-23) de tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.