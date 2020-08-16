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Lefkoşa'da uyuşturucu!

1 kişi tutuklandı..

16 Ağustos 2020 Pazar 10:05
Lefkoşa'da uyuşturucu!
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09.08.2020 tarihinde, Lefkoşa’da R.H.(E-24) adına, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 103 adet hapın posta kanalıyla geldiği tespit edilmiş ve bahse konu haplar emare olarak alınmıştır.

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Yürütülen ileri soruşturma kapsamında; 15.08.2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, bahse konu şahsın Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan armada da toplam 40 adet bütün, 2 adet yarım uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile yaklaşık 5 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu içerdiğine inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 16.08.2020 10:01
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşada Uyuşturucu
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