Lefkoşa'da uyuşturucu

17.05.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da M.A.R.M.A.Q.(E-23) ve A.A.M.A.(E-24), saat 22:00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettikten sonra, Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Dereboyu Market isimli iş yeri önünde kilitli vaziyette bulunan buz dolabının kapısını hasar yaparak açtıktan sonra içerisinden çeşitli miktarlarda içeceği çalmışlardır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmış olup, üzerlerinde yapılan aramada bir adet kanunsuz bıçak ve yeşil reçeteye tabi 21 adet hap, kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.