Lefkoşa'da uyuşturucu

24.01.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa-K/Kaymaklı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen A.H.A.A.S.(E-22)’nin tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 372 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
25 Ocak 2020 Cumartesi 11:17