Lefkoşa'da uyuşturucu

31.07.2019 tarihinde, 09.30- 10.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da T.A.E.’nin (E-23) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, 1 adet içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.