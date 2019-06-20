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Lefkoşa'da tecavüz iddiası

Lefkoşa'da tecavüz iddiası

20 Haziran 2019 Perşembe 17:12
Lefkoşa'da tecavüz iddiası

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da birlikte içki içtiği kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Osita Samson Eluagu, tutuklanarak, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. polis, 

03.06.2019 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Şht. Aygün Yusuf sokak no.6 Küçük Kaymaklı adresinde sakin Osita Samson Eluagu’nun  (E-31, Ögrenci, Nijerya) ikametgahın yatak odasında içki içtikleri bir esnada Lefkoşa' da sakin Z. G.’yi sol eli ile ağız kısmına bastırıp darp edipgiymiş olduğu siyah renk crivit marka taytı ve markası meçhul boxer kilotunu çıkartarak adı edilene cinsel saldırıda bulunup akabinde cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Osita Samson Eluagu’nun mahkeme emriyle tutuklanmış olup Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyleyen polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyen polis,  zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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