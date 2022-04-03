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Lefkoşa'da meydana gelen yaralanmalı kaza zanlısı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Lefkoşa'daki yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdelrahman M. Abdelrahman mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Nisan 2022 Pazar 19:10
Lefkoşa'da meydana gelen yaralanmalı kaza zanlısı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa'daki yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdelrahman M. Abdelrahman mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Dinçli, Lefkoşa’da saat 22.50’de Bedreddin Demirel Caddesi’nde SL 344 plakalı salon aracıyla batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyreden zanlı Abdelrahman M. Abdelrahman’ın yolun solunda bulunan Anadolu Hayat Emeklilik isimli işyerinin önüne geldiğinde yolun solundan sağına yaya olarak geçip, refüj içinde çıkarak ani olarak yola geri giriş yapan Bekir Baykuş’a aracının ön kısmı ile çarptığını anlattı. Polis, kaburgaları ile sağ eli kırılan Bekir Baykuş’un Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve hayati tehlikesi olduğunu belirtti. Polis, kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, sınav haftasında olduğunu söylerek tutukluluk talebine itiraz etti.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının itirazını reddedip,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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