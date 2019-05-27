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Lefkoşa'da kız meselesi yüzünden birbirlerine girdiler!
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Lefkoşa'da kız meselesi yüzünden birbirlerine girdiler!

Lefkoşa'da kız meselesi yüzünden birbirlerine girdiler!

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:49
Lefkoşa'da kız meselesi yüzünden birbirlerine girdiler!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2’si bir taraf 3’ü bir taraf 5 maganda kız meselesi bahanesiyle terör estirdi. Tutuklanan zanlılar Selman İnanç ve Hüseyin Sabri Gümüş bugün Lefkoşa'da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı,  26.05.2019 tarihinde saat 15.30 'da Çankaya Sokak Hamitköy'de bulunan Kıral Apartmanı önünde aynı apartmanda sakin Selman İnanç ve Hüseyin Sabri Gümüş’ün bir taraf olup aralarında daha önceden kız arkadaş

konusunda bulunan husumetten dolayı diğer taraf olan Lefkoşa'da sakin İsa Caner Odacı, Jiyan Tuncel Başaran ve Enes Güleç’in birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle bir kavgada yer aldıklarını mahkemeye aktardı. Kavga esnasında zanlı Selman İnanç ve Hüseyin Sabri Gümüş’ün, zanlı Enes Güleç'in burnunun kırılmasına sebebiyet vererek, vahim bedensel zarara uğratıp yine adı edilene ait JS 961 plakalı Mini Cooper marka aracının dikiz aynaları ve sol ön camını tekme atmak suretiyle kırarak kasti hasara uğrattıklarını anlattı. Kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini, alınması gereken ifadelerin yanı sıra aranan bir zanlı olduğunu belirten Sakallı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için tüm zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
LefkoşaKızMeselesiKavgaDarp
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