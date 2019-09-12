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Lefkoşa'da kız çocuğuna taciz

Lefkoşa'da kız çocuğuna taciz

12 Eylül 2019 Perşembe 15:53
Lefkoşa'da kız çocuğuna taciz

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde meydana gelen cinsel istismar suçlamasından methaldar olan zanlı İshak Yalman Yöncü bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Buket İnce, olguları aktardı. Polis, zanlı İshak Yalman Yöncü’nün 2019 yılı Şubat, Mart ve Nisan ayları içinde Lefkoşa’da komşusu olan 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, olayın polisin bilgisine 10 Eylül’de geldiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, ayrıca zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ancak ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı, şeytana uyduğunu söyleyip, mahkemeden özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
TacizLefkoşa
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