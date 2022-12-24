Lefkoşa'da hırsızlık!

21.11.2022 tarihinde, Lefkoşa’da bir oto park alanı içerisinde durmakta karavanın çalınması ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu karavanın M.G.(E-29) tarafından başka bir şahsı dolandırmak kastı ile karavanın arkadaşına ait olduğunu ve kendisine alacağına karşılık satması için yetki verdiği yalan beyanında bulunarak karavanı 35.000 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.