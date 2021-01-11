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Lefkoşa'da hırsızlık

Hırsızlığı yapan ve hırsızlık malı satın alan kişi tutuklandı..

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:10
Lefkoşa'da hırsızlık
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07-08.01.2021 tarihleri, arasında Lefkoşa’da yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde bulunan bir adet çamur yoğurma makinesi ile bir adet araç yıkama makinesi çalınmıştır.

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Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.A.(E-22) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada, E.A’nın söz konusu inşaattan çalmış olduğu araç yıkama makinesini H.Y.(E-40)’ye, 250 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Hırsızlık mal kabulü suçundan dolayı H.Y. hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Hırsızlık
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