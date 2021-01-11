Lefkoşa'da hırsızlık

07-08.01.2021 tarihleri, arasında Lefkoşa’da yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde bulunan bir adet çamur yoğurma makinesi ile bir adet araç yıkama makinesi çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.A.(E-22) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada, E.A’nın söz konusu inşaattan çalmış olduğu araç yıkama makinesini H.Y.(E-40)’ye, 250 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Hırsızlık mal kabulü suçundan dolayı H.Y. hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.