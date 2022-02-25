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Lefkoşa'da hintkeneviri ele geçirildi

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalana zanlı Ezekiel Uzochukwu Amucgie tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Şubat 2022 Cuma 16:41
Lefkoşa'da hintkeneviri ele geçirildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalana zanlı Ezekiel Uzochukwu Amucgie tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 24 Şubat’ta Narkotik tarafından alınan bilgide zanlı Ezekiel Uzochukwu Amucgie tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini ve ikametgâhında huzurunda yapılan aramada yatak odasında 6 ayrı paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde maddeleri 20 Şubat’ta Lefkoşa’da aranan 1 şahıstan 9 adet olarak 7 gram aldığını ve bir miktarını içtiğini söyleyip, gönüllü ifade verdiğini aktardı. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ezekiel Uzochukwu Amucgie
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