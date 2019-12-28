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Lefkoşa'da bıçaklı kavga!

1 kişi yaralandı

Lefkoşa'da bıçaklı kavga!

1 kişi yaralandı

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:06
Lefkoşa'da bıçaklı kavga!

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27.12.2019 tarihinde saat 08.30 sıralarında Lefkoşa’da bir alış veriş merkezine ait oto park alanı içerisinde E.Ö.(E-21) kendisine omuz attığı gerekçesi ile tartıştığı N.K.(E-19) ile kavga ettiği bir sırada  tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile N.K.’nin sol ön koluna ve sol karın bölgesine sokmak suretiyle adı edileni yaralamıştır. N.K. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde müşahede altına alınmıştır. E.Ö tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 28.12.2019 11:09
Anahtar Kelimeler:
KavgaBıçakLefkoşa
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