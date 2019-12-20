Lefke’de kredi kartı yolsuzluğu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında çalıntı kredi kartları bulunan zanlılar Musa Yıldırım Gökçen ve Ahmet Barış Sağlamer tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkardırlar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ersan Yaran, olguları aktardı. Polis, 2019 yılı Ekim veya Kasım ayı içerisinde, Lefkoşa'da Göçmenköy'de bulunan Eziç isimli Restourant'ta mahkemenin huzuruna getirilen Zanlı-1 Musa Yıldırım Gökçen, zanlı 2 Ahmet Barış Sağlamer ve henüz tespit edilemeyen Güney Kıbrıs vatandaşı zanlı-3 P. C'nin, zanlı 1’in aracılığı ile Türkiye'de İstanbul’da olduğu tespit edilen bir şahıstan temin edecekleri yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu şahıslara ait çalınmış ve/veya bilgileri kopyalanmış kredi kartları ve/veya ele geçirilmiş hesap bilgileri ile bir banka ensturmanı olan pos cihazından haksız kazanç elde etmek üzere "Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak" yaptıklarının tespit edildiğini aktardı. Polis, zanlı 1 Musa Yıldırım Gökçen’in, 2019 yılı Ekim ayı içerisinde Lefke'de meydana gelen (Yabancı uyruklu şahıslara ait çalıntı ve/veya Bilgileri kopyalanan Kredi Kartları ile Mail Order Yöntemini Kullanarak) "Sahte Belge Düzenleme, Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini ve Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından 12.12.2019 tarihinde tutuklanmış, gönüllü ifade vererek Lefke'de işlemiş olduğu suçlarını itiraf etmiş, ayrıca Ahmet Barış Sağlamer ve henüz tespit edilemeyen P. C. ile haksız kazanç elde etmek üzere "Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak" yaptıklarını itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlı aleyhinde halen 24 Aralık 2019 tarihine kadar Lefke Kaza Mahkemesinden temin edilmiş soruşturma maksatlı tutuklama emri olduğunu söyledi. Polis, zanlı-2 Ahmet Barış Sağlamer’in 19.12.2019 tarihinde tespit edilerek 18.12.2019 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlıdan yasal ihtar tahtında izahat istendiği zaman zanlının “Doğrudur Buluştuk, ama ben tercümanlık yaptım" dediğini aktardı. Polis, zanlının Mağusa'da bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesindeki La Pİron isimli iş yeri ve PD 008 plakalı salon aracı Mağusa Kaza Mahkemesinden temin edilen emir ile 19.12.2019 tarihinde 15.15-15.35 saatleri arasında Tasarrufunda ve aracında bulunan dört adet cep telefonu, mesele ile alakalı olabileceği düşünülen evraklar incelenmek üzere emare alındığını anlattı. Polis, zanlılara işlemiş oldukları suçla ilgili henüz yazılı dava tebliğ edilmediğini ve zanlıların bu meseleye ve emarelere müdahale etme gibi bir durumları söz konusu olmadığını söyledi. Polis, işlenen suçun Fasıl 154 Caza Yasasının 371. Maddesi altında 7 yıl hapis cezası gerektiren ve Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisine giren bir suç olduğunu söyleyerek, KKTC vatandaşı olan zanlıların ilerde yargılanmaları sırasında hazır olmalarına olanak tanınması için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.