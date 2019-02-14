Lefke ve Bafra'da hırsızlık

HIRSIZLIK

Lefke’de Ekim 2018 ayı içerisinde M.K.’nin (E-51), Aziza Abbasova tarafından bozdurulmak üzere kendisine emaneten verilen 13 bin 500 TL meblağlı çeki, tahsil etmesine müteakip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi ve zanlı tutuklandı.

Bafra'da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışmakta olan C.B. (E-23) 31 Aralık’ta iş yerine ait bir saç kurutma makinesi, bir pres makinesi, beş saç spreyi, üç argan yağı ve bir fön cepliğini çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı tespit edilerek tutuklandı.