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Lefke ve Bafra'da hırsızlık

Lefke ve Bafra'da hırsızlık

14 Şubat 2019 Perşembe 11:42
Lefke ve Bafra'da hırsızlık

HIRSIZLIK                                                                                       

Lefke’de Ekim 2018 ayı içerisinde M.K.’nin (E-51), Aziza Abbasova tarafından bozdurulmak üzere kendisine emaneten verilen 13 bin 500 TL meblağlı çeki, tahsil etmesine müteakip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi ve zanlı tutuklandı.

Bafra'da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışmakta olan C.B. (E-23) 31 Aralık’ta iş yerine ait bir saç kurutma makinesi, bir pres makinesi, beş saç spreyi, üç argan yağı ve bir fön cepliğini çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı tespit edilerek tutuklandı.

 

Son Güncelleme: 14.02.2019 15:03
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