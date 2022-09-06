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LAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Aras, mimarlık eğitimi ile ilgili bilgiler paylaştı

06 Eylül 2022 Salı 00:26
LAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Aras, mimarlık eğitimi ile ilgili bilgiler paylaştı

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras, Mimarlık mesleği ve LAÜ Mimarlık Fakültesi hakkında bilgiler verdi.

  Mimarlık nedir; mimar neler yapar; bu eğitim anlatıldığı kadar zor mudur; bir mimar olmaya karar verirsem yaşamdan neler beklemeliyim? sorularına açıklamasında cevap veren Aras, LAÜ’nün mimarlık eğitimi ile ilgili bilgiler de verdi.

Mimarlık bolca hayal gücünden oluşuyor

   Aras öncelikle, her şeyden önce mimarlığın biraz sanat, biraz bilim, biraz teknoloji ve bolca hayal gücünden oluştuğunu söyleyerek, en önemli konunun ise insan hayatına dokunmak olduğuna vurgu yaptı. “Düşünün tasarladığınız evlerde insanlar yaşıyor, ofislerde çalışıyor,  okullarda eğitim alıyor, hastanelerde tedavi görüyor ve daha pek çok mekânda gündelik hayatını geçiriyor. Bir şehirde gördüğünüz her bir yapı bir mimarın dokunuşu ile oluşmuş. İnsanların mutlu olmasını sağlayan bir meslek olarak da görebilirsiniz mimarlığı” diyen Aras, şöyle devam etti; Mimar tasarlar, herkesten farklı düşünür; adeta şapkadan tavşan çıkaran sihirbaz gibidir. Güzel tasarlanmış mekânların büyülü bir etkisi vardır. Kendinizi orada iyi hissedersiniz. Renkler, malzemeler, dokular, yapının elemanları, strüktürel elemanlar mimarın özenle seçtiği ve estetik bir bütün oluşturmak için kullandığı özelliklerdir.

   Aras, “Bu eğitim sevdiğiniz sürece zor değildir. Bir yaşam biçimi olarak kabul ettiğinizde tasarım yapmak hayatınızın en keyifli noktası haline gelebilir. 4 yıllık bir eğitim serüveni oldukça çok uykusuz geceyi barındırsa da, ortaya çıkardığınız yapılar bu emeğe her zaman değer” diyerek, açıklamasında LAÜ Mimarlık eğitimi ile ilgili şu ifadelere yer verdi; Lefke Avrupa Üniversitesi’nde her şeyden önce temel bir tasarım eğitiminin nasıl olacağını öğrenerek bu yolculuğa başlar ve adım adım ilerlersiniz. Mimarlığın sadece çizimden ibaret olmadığını, pek çok disiplin ile işbirliği yaptığını ilk sınıfta öğrenirsiniz. Kenti, çevreyi, tarihi dokuyu, mimarlığın tarihini, gelenekseli, geleceği, teknolojiyi, malzemeyi, strüktürü ve daha pek çok şeyi hem öğrenir hem de kendi tasarladığınız projelerinize aktarırsınız. Özgün tasarımın yanında özgür ve çevreye saygılı, sosyal farkındalığı yüksek mimarlar olarak yetişmeniz için bu 4 senelik yolculukta sizinle beraber yürürüz. Tüm dünyanın son 2.5 yılda yaşadığı pandeminin hepimize hatırlattığı ‘Mekân ve Yaşam’ın önemini, değişen düzenlerin nasıl meslekle bütünleşmesi gerektiğini bilerek deneyimlerimizi sizinle paylaşırız.

Aras: Mimarlar yaşamı güzel kılar

  Aras, “Lefke Avrupa Üniversitesi’nden mezun bir mimar olarak insanların yaşamına olumlu dokunacağınızı, yaşam boyu yaptığınız tasarımlarla fark yaratacağınızı ve dünyada nerede olursanız olun bizim eğitimcileriniz olarak sizin yanınızda olacağımızı bilirsiniz. Mimarlar yaşamı güzel kılar. Biz de sizi verdiğimiz eğitimle mesleğin bu güzel yüzünü herkese gösterebilmenizi sağlarız” diyerek sözlerini tamamladı.

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