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Larnaka’dan araç sirkatı ile ilgili aranan 2. Şahıs da tutuklandı
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Larnaka’dan araç sirkatı ile ilgili aranan 2. Şahıs da tutuklandı

18.8.19 tarihide saat 20.30 raddelerinde Güvercinlik yol kavşağında park halinde bulunan EC.644 plaka nolu aracı sirkat ettikten sonra Akıncılar köyünde toprak bir yoldan kanunsuz olarak GKRY’ne geçen Gazimağusa sakinleri Ali Akçam ve Gökhan Doğan Larnaka’da bir oto galeriden iki adet araç sirkat ettikten sonra ayni yol üzerinden geri KKTC’ye geri dönmüşlerdi.

Larnaka’dan araç sirkatı ile ilgili aranan 2. Şahıs da tutuklandı

18.8.19 tarihide saat 20.30 raddelerinde Güvercinlik yol kavşağında park halinde bulunan EC.644 plaka nolu aracı sirkat ettikten sonra Akıncılar köyünde toprak bir yoldan kanunsuz olarak GKRY’ne geçen Gazimağusa sakinleri Ali Akçam ve Gökhan Doğan Larnaka’da bir oto galeriden iki adet araç sirkat ettikten sonra ayni yol üzerinden geri KKTC’ye geri dönmüşlerdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:17
Larnaka’dan araç sirkatı ile ilgili aranan 2. Şahıs da tutuklandı

Galeri sahibinin şikâyeti üzerine tespit edilen zanlı Ali Akçam ve kendisine yardımcı olan Ozan Çelik 19.8.19 tarihinde polis tarafından tutuklandı ve KXZ.003 plakalı araç da emare alınmıştı. Aranmakta olan 3.cü zanlı olan Gökhan Doğan ise 20.8.19 tarihinde tespit edilerek polis tarafından tutuklanarak tasarrufunda bulundurduğu MXZ 854 plakalı araca da emare olarak el konuldu.

20.8.19 tarihinde tutuklanan zanlı Gökhan Doğan bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Raif Safa yemin tahtında olgularla ilgili verdiği bilgide Larnaka’ dan Ali Akçam ile birlikte araç sirkat etmesiyle ilgili aranmakta olduğunu ve 20.8.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını,  tasarrufundaki MXZ 854 plaka nolu Audi araca el konulduğunu aktardı.

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Bu mesele ile ilgili zanlı Ali Akçam  ve Ozan Çelik’nin tutuklanarak 20.8.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri aldığını belirten Safa, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı Gökhan Doğan  ye 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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