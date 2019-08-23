Larnaka’dan araç çalan iki kişi 2 ay süre merkezi cezaevine gönderildi

Galeri sahibinin şikâyeti üzerine tespit edilen zanlı Ali Akçam ve kendisine yardımcı olan Ozan Çelik 19.8.19 tarihinde polis tarafından tutuklandı ve KXZ.003 plakalı araç da emare alınmıştı. Aranmakta olan 3.cü zanlı olan Gökhan Doğan ise 20.8.19 tarihinde tespit edilerek polis tarafından tutuklanarak tasarrufunda bulundurduğu MXZ 854 plakalı araca da emare olarak el konuldu. 20.8.19 tarihinde zanlı Ali Akçam ve zanlı Ozan Çelik çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Aranmakta olan zanlılardan Gökhan Doğan ise 20.8.19 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve 21.8.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Bugün 22.8.19 tarihinde zanlı Ali Akçam ve zanlı Gökhan Doğan teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Zanlı 3 Ozan Çelik’ in ise serbest kaldığı öğrenildi. Tahkikat memuru Raif Safa yemin tahtında olgularla ilgili verdiği bilgide zanlı 1 ve zanlı 2’nin Larnaka’ da faaliyet gösteren bir oto galerinin kapısını kırıp içeri girdikten sonra ofis içerisinde muhafaza edilen KXZ. 003 ve MXZ. 854 plaka nolu araçlarının anahtarlarını alıp her iki aracı sirkat ederek Akıncılar köyünden kanunsuz yollardan KKTC’ye getirdiklerini anımsattı.

Oto galeri sahibi Rum vatandaşının şikâyeti üzerine tespit edilen zanlı 1 Ali Akçam’ın 19.8.2019 tarihinde, zanlı 2 Gökhan Doğan’ ın ise 20.8.19 tarihinde tutuklandıklarını aktaran Safa her iki aracın da emare olarak alındıklarını belirtti.

Tahkikatını tamamladığını aktaran tahkikat memuru Safa zanlıların davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla, her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi.

Her 2 zanlı kanunsuz yollardan GKRY ye geçmelerinden dolayı haklarında tanzim edilen dosya ile ilgili Lefkoşa’da Askeri mahkemeye götürüldüler. Askeri mahkemeye götürülen zanlılardan Gökhan Doğan buradan firar etti ve İnönü - Türkmenköy arasındaki bir arazide polis ekipleri tarafından gizlenmiş vaziyette bulunarak tutuklandı. (MHA)