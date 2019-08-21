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Larnaka’dan araba çalarak KKTC’ye getirdiler

18.8.19 tarihinde saat 19.30–21.00 arasında Ali Akçam ( E-27 ) ve Gökhan Doğan ( E-23) Güvercinlik yol kavşağında park halinde bulunan Havva Yıldız Özdamar’a ait aracı mal sahibinden izinsiz alarak sürdükleri tespit edilerek polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Larnaka’dan araba çalarak KKTC’ye getirdiler

18.8.19 tarihinde saat 19.30–21.00 arasında Ali Akçam ( E-27 ) ve Gökhan Doğan ( E-23) Güvercinlik yol kavşağında park halinde bulunan Havva Yıldız Özdamar’a ait aracı mal sahibinden izinsiz alarak sürdükleri tespit edilerek polis tarafından soruşturma başlatıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:29
Larnaka’dan araba çalarak KKTC’ye getirdiler

Sürdürülen tahkikat sonucu adı edilenlerin 19.8.19 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinde Larnaka kasabasında faaliyet gösteren bir oto galeri içerisinde bulunan 2 adet salon aracı sirkat ettikten sonra kanunsuz yollardan KKTC’ye geçirdikleri tespit edildi.

Mesele ile ilgili olarak zanlılardan Ali Akçam  ve sonradan olaya karışan Ozan Çelik polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

İki zanlı bugün 20.8.19 tarihinde ek tutukluluk emri için Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

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Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Raif Safa olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Safa şahadetinde zanlı 1 Ali Akçam’nın aranmakta olan Gökhan Doğan ile birlikte Güvercinlik kavşağından çaldıkları araç ile Güney Kıbrıs’a geçtikleri ve Larnaka’da bir oto galeriden 2 adet araç sirkat ettikten sonra kanunsuz yollardan geri geldiklerini aktardı. KKTC den çaldıkları aracı Larnaka’da olay mahallinde bıraktıklarını belirten safa sürdürülen tahkikatta zanlı 1 Ali Akçam’nın çalmış olduğu aracın satış işlemleri ile ilgilenirken zanlı 2 Ozan Çelik’in de yanında bulunması nedeniyle her ikisinin de tutuklandığını belirtti.

KKTC plakalı aracın geri alınabilmesi için gerekli girişimleri başlattıklarına vurgu yapan Safa, oto galerideki kamera görüntüleri yanında Güney Kıbrıs’taki araç sirkatinde zanlı 1 ile birlikte olan Gökhan Doğan isimli şahsın da aranmakta olduğunu aktarı.

Meselenin ciddi bir mesele olduğuna değinen tahkikat memuru Safa tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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