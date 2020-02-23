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Lapta’da taciz iddiası

Lapta’da taciz iddiası

23 Şubat 2020 Pazar 20:54
Lapta’da taciz iddiası
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Lapta’da taciz iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lapta bölgesinde meydana gelen darp ve cinsel taciz suçlarından tutuklanan Ş.K (E-58) tutuklanarak bugün Girne Kaza Mahkemesinde çıkarıldı.

Lapta polis karakolunda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının dün Lapta bölgesinde aralarında ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı ölmüş abisinin 25 yaşındaki oğlunu sopa ile darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını, soruşturma aşamasında darp edilen çocuğun annesi, zanlının yengesinin bir şikayette daha bulunduğunu ifade etti. Polis, yapılan şikayette zanlının 2019 yılı Haziran ayında yengesinin bahçesi içerisinde bulunduğu esnada pantolonunu çıkarıp yengesine cinsel organını gösterdiğine dair şikayet yapıldığını ifade etti. Polis, bu yönde de zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, alınacak ifadeler cinsel taciz ve darpla ilgili soruşturma yapılacağını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme ise zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Not.: Meselenin sözlü iddiadan fazla somut bilgisi olmadığından ötürü ilk etapta resimsiz ve isim kapalı servis edilmesi mahkeme tarafından tavsiye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
LaptaTacizDarp
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