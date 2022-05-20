Lapta'da spor eğitmeni tacizle suçlanıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da bir spor salonunda 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen spor eğitmeni E.B. bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı

Lapta polis karakolunda görevli polis çavuşu Ercan Atasay iddiaları aktardı.

Polis, zanlının 11 Mayıs saat 13.00 sıralarında işletmeciliğini yaptığı spor salonuna kaydolan 15 yaşındaki kıza vürudunun yağ ölçümünü yapacağını söyleyerek, ofis kısmına götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının genç kızdan kıyafetlerini çıkarmasını istediğini, 15 yaşındaki çocuğun da üzerindekileri çıkardığını ve sadece iç çamaşırı ile kaldığını belirtti. Polis, zanlının kız çocuğuna iç çamaşırlarını çıkarmasını da söylediğini, şikâyetçi kız tamamen çıplak kaldıktan sonra cinsel organına dokunduğunu, göğüs ve kalçasını sıktığını ifade etti.

Genç kızın önceki gün şikayetçi olduğunu, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten Atasay, 7 kişiden ifade aldıklarını belirtti. Polis spor salonundaki 15 kişiden daha ifade alacaklarını, zanlının ölüm için kullandığını iddia ettiği mezuranın arandığını, ayrıca genç kızın kadın doğum uzmanı tarafından kontrol edileceğini ifade ederek, 3 gün istedi.

Mahkeme talep edilen tutukluluk süresini onayladı.