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Lamborghini’li Türke hapis cezası

Lamborghini’li Türke hapis cezası

05 Şubat 2019 Salı 18:09
Lamborghini’li Türke hapis cezası

Lamborghini’li Türke hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İnterpol tarafından İngiltere’de çete kurma ve uyuşturucu suçlarından aranan Lamborghinili Türk lakaplı Ekin Ersoy ile Can Tekin Yılmaz hakkındaki karar bugün açıklandı

Girne’de 2016 yılında meydana gelen 7 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından yargılanan Ekin Ersoy ve Can Tekin Yılmaz kısa süreli hapis cezasına çarptırıldı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'nın huzurunda görüşülen davada sanıklar hakkındaki kararı Yargıç Kır açıkladı. Kır, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına, ciddi ve vahim suçlar olduğuna değinerek, sanıkların işlediği suçların toplum sağlığının riske atan suçlar olduğunu belirtti. Sanıkların 2016 yılında Boğazköy-Girne’de bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandıklarını belirten Kır, her iki sanığında 7 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından yargılandıklarını, suçlu bulunup mahkûm edildiklerini belirterek, sanık Ekin’i 7 ay, sanık Can’ı ise 8 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Bu arada 2016 yılında tutuklandıktan sonra teminat ile serbest bırakılan Ekin Ersoy, 2017 yılında da 1 kilo 700 gram kadar hintkeneviri ile 70 gram kokain meselesi ile ilgili yakalandı. Sanığın 2017 yılındaki meselesi ile ilgili davanın ise yakın zamanda görüşüleceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuEkin ErsoyCan Tekin YılmazLamborghinili Türk
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