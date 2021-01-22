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Kuzu hırsızları 3 gün daha poliste tutuklu kalacak

Düzova’da meydana gelen hayvan sirkati ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez, Hakan Yaşa ve daha sonra tespit edilerek tutuklanan zanlı Ömer Çelik mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

22 Ocak 2021 Cuma 12:01
Kuzu hırsızları 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Aydoğanlı 18 -19 Ocak 2021 tarihleri 19.00-08.00 saatleri arasında Düzova'da ağıllar bölgesinde zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez, Hakan Yaşa ve Ömer Çelik’in Düzova’da sakin C.G’ye ait küçükbaş mandırasından yaşları 1 haftalık ve 1 buçuk aylık arasında kulak numarası olmayan 6 adet 3’ü erkek 3’ü dişi kahverengi ve beyaz renkli 2 tane siyah beyaz renkle erkek toplamda 8 adet melez kuzuları kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının söyledi.

Polis konu şahısların 20 Ocak 2021 tarihinde tespit edilmiş olup derdest emri gereği tutuklandıklarını bahse konu araç ve kuzular emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

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Polis memuru Yücel Kuşçu yapılan soruşturma kapsamında zanlıların 18 – 19 Ocak 2021 tarihleri 19.00 - 11.00 saatleri arasında yine Düzova ağıllar bölgesinde Lekoşa’da sakin zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez ve Hakan Yaşa’nın çiftçi M.G’nin küçükbaş mandırasından 10 günlük 1 adet beyaz ve 1 adet sadece kulakları siyah renk melez toplanda 2 tane kuzuyu kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis söz konusu kuzularında tespit edildiğini tespit edildikleri yerde 15 Ocak tarihinde poliste bulunan hırsızlık şikâyetine konu H.G’ye ait olan ağıldan çalınan 2 adet erkek cakka cinsi, beyaz, 15-20 kilogram olan iki aylık kulak numaraları meçhul kuzuların da tespit edilerek emare yapıldığını aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada ilk etapta tutuklanan zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez, Hakan Yaşa’nın verdikleri ifadelerinde suçu zanlı Ömer Çelik ile birlikte işlediklerini bildirmeleri üzerine zanlının da alınan derdest emri ile tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve zanlıların beyanlarının araştırıldığını belirterek 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzu HırsızlarıEyüp üzümAhmet Yusuf AygörmezHakan YaşaÖmer Çelik
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