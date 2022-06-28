Kurye operasyonunda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mali Şube tarafından düzenlenen kurye operasyonunda havalimanından 500 bin Euro ile giriş yapıp tutuklanan zanlı Oleksandra Suprun, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Türker Samancıoğlu, olguları aktardı. Polis, 16.06.2022 tarihinde kuryeler tarafından KKTC’ye yüksek miktarda nakit paraların sırt çantaları içerisinde getirileceği ve getirilen paraların Suç Geliri olabileceği bilgisinin alındığını söyledi. Polis, aynı gün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından gerçekleştirilen Kurye Operasyonunda Ukrayna uyruklu Zanlı Oleksandra Suprun' un İstanbul'dan KKTC Ercan Havalimanına gelirken yanında yolcu beraberi şüpheli olarak görülen 500.000 Euro nakit para getirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının, yapılan sorgusunda paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediğini söyledi. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlının 2022 yılı içerisinde ilk tespitlere göre 01.04.2022 tarihinde KKTC ye yolcu beraberi 150.000 Euro ve 23.04.2022 tarihinde de KKTC ye 200.000 Euro nakit para getirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlının KKTC’ye getirmiş olduğu paralar ile ilgili olarak vermiş olduğu sözlü beyanında "Tanımadığı birinin havalimanından kendisini aldığı, Lefkoşa da bilmediği bir ofise gittiğini, orada tanımadığı birine parayı verdiğini, yine başka tarihte geldiğinde Lefkoşa da bir eve götürüldüğü ve orada tanımadığı birine parayı teslim ettiğini" belirttiğini aktardı. Polis, yine aynı gün zanlının tasarrufunda bulunan Güney Kıbrıs’a ait Nakit Beyan formundan 30.05.2022 tarihinde İstanbul’dan Atina üzerinden Larnaka’ya yolcu beraberi 460 bin Euro götürdüğünün tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının geçmişte beraberindeki paraları KKTC’ ye getirdiği günlerde Ercan havalimanından giriş yaptıktan hemen sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı ve ardından KKTC’ye geri dönerek aynı gün içerisinde Ercan hava limanından KKTC’den ayrıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının kuvvetle muhtemel getirdiği paraları KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a götürdüğüne inanıldığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, yine aynı gün zanlının tasarrufunda bulunan ve sırt çantası içerisinde muhafaza ettiği 500 Bin Euro’nun emare olarak zapt edilerek Devlet Haznesine yatırıldığını anlattı. Polis, yine zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun incelenmek üzere teslim alınıp aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden Bilişim Yasası tahtında Bilişim emri temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının bugüne kadar 17 ayrı seferde suçtan elde edilen gelir olduğuna inanılan toplam 6 milyon 590 bin Euro nakit parayı KKTC’ye yolcu beraberi getirip, aranan 4 şahıs ile birlikte Güney Kıbrıs’a geçirdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, suçun ciddiyeti ve zanlının yasal statüsü olmadığından tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Emre Kadri tutuklu yargılanmasına saatlerce süren duruşma ile itiraz ederek Kefil dinletti. Ancak Savcı Behrat Mavioğlu'nun karşı savunması üzerine Yargıç Mine Ozankaya Zanlı avukatının talebini uygun bulmayarak Zanlının Davasında hazır bulunması maksadı ile 40 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesin emir verdi.