banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ataoğlu: “Meclis komiteleri yaz boyunca çalışmalarını sürdürecek“
Ataoğlu: “Meclis komiteleri yaz boyunca...
Üstel: “Hayat pahalılığı önümüzdeki ay maaşlara yansıtılacak“
Üstel: “Hayat pahalılığı önümüzdeki ay...
Ya göster ya artık istifa et
Ya göster ya artık istifa...
Benzinciler Birliği'nden açıklama!
Benzinciler Birliği'nden açıklama!
İstihdam ve siyasetin çirkin yüzü!
İstihdam ve siyasetin çirkin yüzü!
banner404
Flaş Haber
Ya göster ya artık istifa et
Kapat

Kurye operasyonunda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Mali Şube tarafından düzenlenen kurye operasyonunda havalimanından 500 bin Euro ile giriş yapıp tutuklanan zanlı Oleksandra Suprun, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı

28 Haziran 2022 Salı 22:10
Kurye operasyonunda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mali Şube tarafından düzenlenen kurye operasyonunda havalimanından 500 bin Euro ile giriş yapıp tutuklanan zanlı Oleksandra Suprun, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Türker Samancıoğlu, olguları aktardı. Polis, 16.06.2022 tarihinde kuryeler tarafından KKTC’ye yüksek miktarda nakit paraların sırt çantaları içerisinde getirileceği ve getirilen paraların Suç Geliri olabileceği bilgisinin alındığını söyledi. Polis, aynı gün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından gerçekleştirilen Kurye Operasyonunda Ukrayna uyruklu Zanlı Oleksandra Suprun' un İstanbul'dan KKTC Ercan Havalimanına gelirken yanında yolcu beraberi şüpheli olarak görülen 500.000 Euro nakit para getirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının, yapılan sorgusunda paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediğini söyledi. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlının 2022 yılı içerisinde ilk tespitlere göre 01.04.2022 tarihinde KKTC ye yolcu beraberi 150.000 Euro ve 23.04.2022 tarihinde de KKTC ye 200.000 Euro nakit para getirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlının KKTC’ye getirmiş olduğu paralar ile ilgili olarak vermiş olduğu sözlü beyanında "Tanımadığı birinin havalimanından kendisini aldığı, Lefkoşa da bilmediği bir ofise gittiğini, orada tanımadığı birine parayı verdiğini, yine başka tarihte geldiğinde Lefkoşa da bir eve götürüldüğü ve orada tanımadığı birine parayı teslim ettiğini" belirttiğini aktardı. Polis,  yine aynı gün zanlının tasarrufunda bulunan Güney Kıbrıs’a ait Nakit Beyan formundan 30.05.2022 tarihinde İstanbul’dan Atina üzerinden Larnaka’ya yolcu beraberi 460 bin Euro götürdüğünün tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının geçmişte beraberindeki paraları KKTC’ ye getirdiği günlerde Ercan havalimanından giriş yaptıktan hemen sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı ve ardından KKTC’ye geri dönerek aynı gün içerisinde Ercan hava limanından KKTC’den ayrıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının kuvvetle muhtemel getirdiği paraları KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a götürdüğüne inanıldığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, yine aynı gün zanlının tasarrufunda bulunan ve sırt çantası içerisinde muhafaza ettiği 500 Bin Euro’nun emare olarak zapt edilerek Devlet Haznesine yatırıldığını anlattı. Polis, yine zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun incelenmek üzere teslim alınıp aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden Bilişim Yasası tahtında Bilişim emri temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının bugüne kadar 17 ayrı seferde suçtan elde edilen gelir olduğuna inanılan toplam 6 milyon 590 bin Euro nakit parayı KKTC’ye yolcu beraberi getirip, aranan 4 şahıs ile birlikte Güney Kıbrıs’a geçirdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, suçun ciddiyeti ve zanlının yasal statüsü olmadığından tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Emre Kadri tutuklu yargılanmasına saatlerce süren duruşma ile itiraz ederek Kefil dinletti. Ancak Savcı Behrat Mavioğlu'nun karşı savunması üzerine Yargıç Mine Ozankaya  Zanlı avukatının talebini uygun bulmayarak Zanlının Davasında hazır bulunması maksadı ile 40 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesin emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de köpeğin ölümüne neden olan kişi tutuklandı
Girne'de köpeğin ölümüne neden olan kişi tutuklandı
Mağazadaki kıyafetleri ödemeden çıktı
Mağazadaki kıyafetleri ödemeden çıktı
Polis açıkladı... Ölüm nedeni belli oldu
Polis açıkladı... Ölüm nedeni belli oldu
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Çalıştığı iş yerinde ölü olarak bulundu
Çalıştığı iş yerinde ölü olarak bulundu
Evinde ölü bulundu! 26 yaşında hayatını kaybetti
Evinde ölü bulundu! 26 yaşında hayatını kaybetti
Ayrıldığı eşini darp edip kullanımındaki telefonunu kırdı
Ayrıldığı eşini darp edip kullanımındaki telefonunu kırdı
Araçtan sirkat suçlamasıyla tutuklanan din görevlisi teminata bağlandı
Araçtan sirkat suçlamasıyla tutuklanan din görevlisi teminata bağlandı
Orman evi, çevre telleri ve yol çalışmalarının izinsiz olduğu belirtildi
Orman evi, çevre telleri ve yol çalışmalarının izinsiz olduğu belirtildi
Tecavüz zanlıları cezaevine gönderildi
Tecavüz zanlıları cezaevine gönderildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim