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Kurye cezaevine gönderildi

Kurye cezaevine gönderildi

06 Mart 2019 Çarşamba 13:12
Kurye cezaevine gönderildi

Kurye cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda 25 Aralık’ta yapılan kontrolde zanlı tasarrufunda 38 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Achment Chalil, aleyhine getirilen “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla itham edilip suçlamaları kabul eden sanık 18 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Hüdaverdi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olan sanığın kurye olarak 100 Euro karşılığında kendini kullandırarak 38 gram 530 miligram ağırlığında hintkeneviri tür uyuşturucu maddeyi ithal ettiğini kaydetti. Hüdaverdi, sanığın ithal ettiği uyuşturucu maddenin kişisel kullanım miktarının çok üzerinde oluşunu sanığın aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Kıdemli Yargıç Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Achment ChalilUyuşturucu
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