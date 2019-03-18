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Kurt tutuksuz yargılancak

Kurt tutuksuz yargılancak

18 Mart 2019 Pazartesi 11:36
Kurt tutuksuz yargılancak

Kurt teminatla serbest bırakıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık bir gram sentetic cannaibonid bulunan zanlı Ziya Kurt, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Kaan Kurtbir, 13 Mart’ta saat 11.50’de zanlı Ziya Kurt’un evinde yapılan aramada, eşofmanının cebinde içinde sentetic cannaiobid kalıntısı olan elle sarılı sarma sigara ve 467 miligram ağırlığında sentetic cannabionid olan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirten Kurtbir, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ziya KurtUyuşturucu
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