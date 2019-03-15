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Kurt 3 gün tutuklu kalacak

Kurt 3 gün tutuklu kalacak

15 Mart 2019 Cuma 11:56
Kurt 3 gün tutuklu kalacak

Kurt 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık bir gram sentetic cannaibonid bulunan zanlı Ziya Kurt, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Murat Döşenci, 13 Mart’ta saat 11.50’de zanlı Ziya Kurt’un evinde yapılan aramada, eşofmanının cebinde içinde sentetic cannaiobid kalıntısı olduğuna inanılan elle sarılı sarma sigara ve yaklaşık bir gram gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirten Döşenci, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ziya KurtUyuşturucu
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