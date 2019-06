Kurşunlama olayında gelişme! Zanlı sayısı 3’e düşerken olayla ilgili 2 dosya tanzim edildi

1 Haziran 2019 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Gazimağusa’da İlker Karter Caddesi üzerinde avukat ofislerinin bulunduğu binada kullanılmayan 22 no’lu ofisinin ateşli silah ile 3 el ateş edilerek camlarının kırılmasıyla kasti hasar oluşmuş ve yapılan tahkikat sonucu S.T, Y.B, F.B, İ.S, V.B ve M.G tutuklanmıştı. Olay mahallinde bulunan 3 adet boş kovan ve 3 adet deforme olmuş mermi çekirdeği ile zanlı 6 M.G nin evinde bulunan bir adet 9 mm çapında canlı mermi çekirdeğine de el konulmuştu.

Zanlı sayısı üçe düşerken olayla ilgili 2 dosya tanzim edildi

Müfettiş Muavini Halil Seven sorumluluğunda yürütülen Gazimağusa’daki avukat ofisinin kurşunlanması olayı ile ilgili tutukluluk süresi dolan zanlılardan Y.B, F.B ve V.B serbest kalırken geriye kalan diğer M.G, İ.S ve S.T isimli zanlılar bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna yeniden çıkarıldılar. Tahkikat memuru Seven mesele ile ilgili iki dosya tanzim ederek zanlılardan KKTC vatandaşı M.G aleyhine kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma, kullanma ve kasti hasar dosyası tanzim ederek yargıç huzuruna çıkardı.

Seven şahadetinde zanlı M.G in olay günü kullanılan silahı 2.6.2019 tarihinde halen aranmakta olan bir şahıstan aldığının tespit edildiğini aktardı. Aranan şahsın isim ve kimlik bilgilerinin tespit edildiğini belirten Seven zanlının bu hareketiyle suç esnasında kullanılan emareyi saklamak suretiyle zanlıların ceza almalarını engellediğine değindi. Silahın henüz bulunamadığına da vurgu yapan Seven zanlı M.G nin tahkikatına etki etme olanağı olmadığı cihetle teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıyı davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimini, 10000 TL teminat yatırmasını, 200000 TL şahsi kefalet imzalaması, KKTC vatandaşı 2 kişinin 100000’er TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalmasını emretti.

İkinci dosyadaki zanlı sayısı 2 oldu

Kurşunlama olayında zanlı 1 İ.S ve zanlı 2 S. T aleyhine kanunsuz patlayıcı madde, ateşli silah tasarrufu, kasti hasar ve meskûn bölgede ateş açma suçlaması ile ilgili ayrı bir dosya tanzim edildi.

Zanlı 2 silahı kullanıp olayı bire bir işleyen kişidir

Tutukluluk süreleri dolan İki zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan Müfettiş Muavini Halil Seven bugünkü duruşmada olayla ilgili detay verdi. Seven şahadetinde olay günü zanlı 1 İ.S nin zanlı 2’ yi Girne’den alarak Gazimağusa’ daki olay yerine getiren, silah sağlayan ve ateş açacağı yeri gösteren kişi olduğuna vurgu yaptı. Zanlı 2 nin de silahı kullanıp olayı bire bir işleyen kişidir diyen Seven, zanlı 1 in KKTC vatandaşı, zanlı 2 nin ise TC vatandaşı olup turist statüsü altında ilk kez KKTC’de bulunduğunu aktardı.

Olayın çok ciddi ve bölgede infial yarattığına değinen tahkikat memuru tahkikatını devam ettirmekte olduğunu, aranan emareler ve telefon dökümlerinin henüz tamamlanmadığı cihetle iki zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Daha sonra söz alan savunma avukatları tahkikat memurunu uzun süre sorguya tabi tuttular. Sorguların uzun sürmesi ve meselenin esasına yönlenmesi sonucu zaman zaman iddia makamı adına savcı İlhan Damdelen’ in itiraz etmesine neden oldu.

Zanlılar davalarının görüşülmesini cezaevinde bekleyecek

Önündeki şahadeti ve olguları değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, teminat kararları ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunarak Yargıtay kararlarına atıfta bulundu. Esas usul şahısların yargılanmadan önce yurt dışına kaçmalarını önlemektir diyen Mesutoğlu böylesi ciddi ve uzun süreli hapislik cezaları öngören olaylara bağlı olarak bir kişinin kaçma olasılığı mevcut olabilmektedir dedi. Mahkemelerin görevi ileride davaları görüşülecek şahısların mahkemede hazır olmalarını sağlamaktır diyen yargıç kamuyu rahatsız eden ve vicdanı yaralayan bu olay neticesi zanlıların tutuklu yargılanmalarını gerektirmektedir diyerek zanlıları davalarının görüşülmesine değin her hâlükârda 75 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmelerini emretti. (MHA)