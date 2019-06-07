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Kurşunlama olayında gelişme yanlış hedef kurşunlandı

Kurşunlama olayında gelişme yanlış hedef kurşunlandı

07 Haziran 2019 Cuma 20:27
Kurşunlama olayında gelişme yanlış hedef kurşunlandı

Kurşunlama olayında gelişme yanlış hedef kurşunlandı

1 Haziran 2019 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Gazimağusa’da İlker Karter Caddesi üzerinde bulunan bir binanın kullanılmayan 22 nolu ofisinin ateşli silah ile 3 el ateş edilerek camlarının kırılması olayı ile ilgili tutuklanan S.O, Y.B, F.B, İ.S, V.B ve M.G bugün 7.6.2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına hazır olan savcı Ahmet Özlemler meselenin tahkikatını yapan Müft. Muavini Halil Seven’i tanık kürsüsüne çağırdı. Yemin tahtında şahadet veren Seven zanlıların 4.6.19 tarihinden bu güne değin tutuklu olduklarını anımsattı ve süreç içinde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aktardı. seven şahadetinde, zanlı 1,2,3 ün ayni tarihte Girne’de ikamet ettikleri evde tespit edilerek tutuklandıklarını, zanlı 1’in gönüllü, zanlı 2 ve 3’ ün de birer açık ifade verdiklerini, zanlı 4 ve 6 nın da derdest emri gereği 4.6.19 tarihinde tutuklandığını aktardı. Zanlı 5 in başka bir mesele ile ilgili Lefkoşa’da tutuklu olması nedeniyle oradan teslim alındığını belirten Seven zanlı 6 nın evinde yapılan aramada bulunan 1 adet 9 mm çapında canlı merminin emare olarak alındığını aktardı. Süreç içerisinde zanlı 1 suçunu kabul eder nitelikte ikinci bir gönüllü ifade verdiği, birçok kamera görüntüsü ve ifadeler de alındığına vurgu yaptı.

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Türkiye-Güney Kıbrıs-İngiltere bağlantılı organize işlenmiş bir suç

Olayın ciddiyetine değinen Müft.Muavini Seven olayın Türkiye-Güney Kıbrıs-İngiltere bağlantılı organize işlenmiş bir suç olduğuna vurgu yaptı. 4 günlük sürede 5 gönüllü ifade, 2 açık ifade, 20 ifade alındığını, olay mahallinde 3 adet boş kovan, 3 adet deforme mermi çekirdeğinin emare alındığını belirtti. Ayrıca 100 ün üstünde kamera görüntüsünün incelendiği ve halen incelenmekte olduğunu, bu görevle ilgili oluşturulan bir ekibin yoğun olarak kamera görüntülerini incelemekte olduklarını aktaran Seven zanlıların 46 kez telefon görüşmesi yaptıklarını, gelen raporların incelenmekte olduğunu belirtti.

Yoğun bir tempo içerisinde aralıksız çalıştıklarını belirten Seven birisi İngiltere’ de olmak üzere 3 şahsın daha aranmakta olduğuna vurgu yaptı. olayda sürekli gelişme beklenmesi nedeniyle bu aşamada zanlıların serbest kalmasının sakıncalarına değinen Seven zanlılar aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Son Güncelleme: 07.06.2019 20:36
Anahtar Kelimeler:
GazimagusaKurşunlama
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