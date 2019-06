Kurşunlama olayında gelişme yanlış hedef kurşunlandı

İddia makamı adına hazır olan savcı Ahmet Özlemler meselenin tahkikatını yapan Müft. Muavini Halil Seven’i tanık kürsüsüne çağırdı. Yemin tahtında şahadet veren Seven zanlıların 4.6.19 tarihinden bu güne değin tutuklu olduklarını anımsattı ve süreç içinde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aktardı. seven şahadetinde, zanlı 1,2,3 ün ayni tarihte Girne’de ikamet ettikleri evde tespit edilerek tutuklandıklarını, zanlı 1’in gönüllü, zanlı 2 ve 3’ ün de birer açık ifade verdiklerini, zanlı 4 ve 6 nın da derdest emri gereği 4.6.19 tarihinde tutuklandığını aktardı. Zanlı 5 in başka bir mesele ile ilgili Lefkoşa’da tutuklu olması nedeniyle oradan teslim alındığını belirten Seven zanlı 6 nın evinde yapılan aramada bulunan 1 adet 9 mm çapında canlı merminin emare olarak alındığını aktardı. Süreç içerisinde zanlı 1 suçunu kabul eder nitelikte ikinci bir gönüllü ifade verdiği, birçok kamera görüntüsü ve ifadeler de alındığına vurgu yaptı.