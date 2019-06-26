Kurşunlama olayında bir zanlı daha tutuklandı zanlı sayısı 4 oldu

1 Haziran 2019 tarihinde saat 03.15 raddelerinde, Gazimağusa’da, avukat ofislerinin bulunduğu binada kullanılmayan 22 numaralı ofisin ateşli silah ile 3 el ateş edilerek camlarının kırılarak hasara uğratılmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklanmıştı.

Meselenin tahkikatını sürdüren Müfettiş Muavini Halil Seven tahkikatını tamamladığı cihetle her 3 zanlıyı teminat maksatları bakımından 14.6.2019 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarmıştı. Seven şahadetinde, kurşunlama olayında zanlı İ.S ile S.O aleyhine kanunsuz patlayıcı madde, ateşli silah tasarrufu, kasti hasar ve meskûn bölgede ateş açma suçlamasıyla ayrı bir dosya tanzim ettiğini belirtmişti. 3.cü M.G zanlı olan aleyhine de kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf, patlayıcı madde tasarruf ve kullanma ile kasti hasar suçlamasıyla başka bir dosya tanzim edildiğini aktaran Seven zanlıların teminata bağlanmasını talep etmişti. Seven şahadetinde 3 zanlı ile ilgili tahkikatını tamamladığını ancak mesele ile ilgili aranan şahıslar olduğuna dair vurgu yapmıştı.

Olayla ilgili olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlı İ.S ve zanlı 2 S.O yu hükümsüz tutuklu olarak 75 günü aşmamak kaydıyla merkezi ceza evine gönderirken zanlı 3 M.G yi KKTC vatandaşı olması nedeniyle tutuksuz yargılanmak maksadıyla teminata bağlayarak serbest bırakmıştı.

Sürdürülen tahkikat sonucu mesele ile ilgili bağlantısı olduğu cihetle aranmakta olan R. C ( E-38 ) 25.6.19 tarihinde kendi isteğiyle polise giderek teslim oldu.

Talebi değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)