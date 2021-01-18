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Kurbanov ve Davranov tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhruddin Kurbanov ve Aziz Davranov yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:48
Kurbanov ve Davranov tutuklu yargılanacak
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Kamalı Haber

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Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer'in huzurunda görüşülen teminat duruşmasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Havva Yorgancı, yeminli şahadet vererek olguları aktardı. Yorgancı, zanlılar Muhruddin Kurbanov ve Aziz Davranov’un “Sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Yorgancı, zanlı Muhruddin Kurbanov Lefkoşa’da faaliyet gösteren Royal Casino isimli işyerinde slot makine kontrolü olarak çalıştığını belirterek, zanlının 2020 Eylül - Aralık ayları ve 2021 Ocak ayı tarihleri arasında oyun oynattığı elektronik Rulet masasında is yerine müşteri olarak gelen 4 kişinin oynamış olduğu numaralara rulet topunu hile yaparak kazanmasını sağlayabilmek için numaralara koymak suretiyle para kazanmasını sağladığının ve böylece para sirkat ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti. Zanlının 07 ocak 2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını dile getiren Yorgancı, soruşturma kapsamında kameralardan tespit edilen zanlı Aziz Davranov’un de tutuklandığını ifade etti. Yorgancı, zanlı Muhruddin Kurbanov gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini bildirerek, Soruşturma kapsamında 99 bin TL'nin hile yoluyla sirkat edildiğinin tespit edildiğini ifade etti. Zanlıların çalışma izinlerinin durdurulduğunu dile getiren Yorgancı, zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak adına zanlıların 45 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 45 günü geçmeyecek sureyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhruddin KurbanovAziz Davranov
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