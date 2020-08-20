Kurban arkadaşı çıkınca vazgeçmiş

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar Sevil İleri ve Durmuş Kaya’nın ardından aranan zanlı Murat Gören tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

2 BİN 500 TL ALMIŞ

Olay, Durmuş Kaya’nın polise giderek itiraf içerikli bir ifade vermesi ile açığa çıktı. 2020 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Sevil İleri ve Durmuş Kaya aralarında Sevil İleri’den ayrılmadığı gerekçesi ile S.A’yı öldürme planı kurarak Murat Gören ile anlaştı. Zanlıların suçu işlemesi için Gören’e 2 bin 500 TL verdikleri belirtildi, ancak parayı alan Gören iddialara göre S.A’nın arkadaşı olduğunu öğrenince eylemi gerçekleştirmekten vazgeçti.

“HATALIYIM. ÖZÜR DİLERİM.”

S.A’yı Sevil İleri’den ayrılmadığı için öldürme planı zanlı Kaya’nın polise başvurması ile bozulmuş ve zanlı Durmuş Kaya, “Kendi rızamla polise gittim. S.A ve Ahmet beni sürekli arayıp rahatsız ediyorlar ve para istiyorlardı. Hatalıyım. Özür dilerim” şeklinde bir ifade vermişti.