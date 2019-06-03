Kundaklamaya 4 yıl hapis cezası

Bugün Gazimağusa'da oturum yapan başkan Nüvit Gazi, kıdemli yargıç Şerife katip kır ve yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki davayı neticelendirerek sanık A.T ve A.K. 4’er yıl hapis cezası takdir etti. kararı kıdemli yargıç Şerife Katip Kır okudu. (MHA)