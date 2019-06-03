03 Haziran 2019 Pazartesi 14:32
Kundaklamaya 4 yıl hapis cezası
Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinde başlayan ve bitişiğinde bulunan “Yogo Hamy”, “Loft Estate” ve “Gülseren Shop” isimli iş yerlerine sirayet eden yangınla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, sigortadan para almak amacıyla Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yeri işletmecisi A.T.(E-49)’nin direktifi ile başka bir şahıs tarafından konu iş yerine yakıcı madde döküp ateşe verilmek suretiyle 10.06.2018 tarihinde kundaklanmıştı. A.K. (E-27), 11.06.2018 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştı.
Bugün Gazimağusa'da oturum yapan başkan Nüvit Gazi, kıdemli yargıç Şerife katip kır ve yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki davayı neticelendirerek sanık A.T ve A.K. 4’er yıl hapis cezası takdir etti. kararı kıdemli yargıç Şerife Katip Kır okudu. (MHA)