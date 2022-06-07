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Kundaklamaya 3 yıl hapis!

Güzelyurt’ta terminal bölgesinde 24 Ağustos 2015 tarihinde Özgülen Kebap salonunu kundaklayan Arif İri’nin aleyhindeki karar bugün açıklandı.

07 Haziran 2022 Salı 15:22
Kundaklamaya 3 yıl hapis!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta terminal bölgesinde 24 Ağustos 2015 tarihinde Özgülen Kebap salonunu kundaklayan Arif İri’nin aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen davada kararı Soytaç, açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği Kundakçılık suçunun ciddiyetine değindi.  Soytaç, kundakçılık suçunun tehlikeli bir suç olduğuna vurgu yapıp, sanığın benzin kullanarak, işvereni Abdullah Yıldırım’ın yönlendirmesiyle sigortadan para almak için işyerini kundakladığını belirtti. Soytaç, sanığın konu işyerine 47 bin TL hasar yapmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

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