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Kundaklama zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Alsancak’ta Paddi Longs Bar Restaurant’ın kundaklanması olayını soruşturan polis memuru mahkemedeki ifadesinde Micheal Partrick Murphy’nin, kundaklama, şiddet tehditti, cinsel saldırı, cinsel taciz, sarhoşluk rahatsızlık suçlarından methalder olduğunu söyledi.

28 Mart 2022 Pazartesi 21:07
Kundaklama zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta Paddi Longs Bar Restaurant’ın kundaklanması olayını soruşturan polis memuru mahkemedeki ifadesinde Micheal Partrick Murphy’nin, kundaklama, şiddet tehditti, cinsel saldırı, cinsel taciz, sarhoşluk rahatsızlık suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Karşıyaka’da sakin zanlının saat 21.45 sıralarında,  Alsancak’ta bulunan işletmeciliğini Karl Long’un yaptığı Paddi Longs Bar Restaurantta, aşırı derecede alkol olarak gittiğini ve işletme müdürü J.M.U’yu,  önce sözle ardından da elle taciz ettiğini anlatan Süleyman Çelik, zanlının restorandan dışarıya çıkarılırken, müdürü ölümle ve işletmeyi yakmakla tehdit ettiğini ifade etti.

Aynı mekanın, bu sabaha karşı 00.10 raddelerinde, kapalı olduğu sırada, kasten ateşe verilerek kundaklandığını söyleyen tahkikat sorumlusu, yürütülen tahkikat kapsamında, işletmede tehdit savuran Murphy’nin Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, konu şahsın  adına kayıtlı bulunan  HM 409 plakalı salon araç olay yerine  yakın mesafede terk edilmiş olarak  bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme soruşturmanın yeni başladığına,  konunun ağır ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiren ciddi bir suç olduğuna dikkati çekerek, zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verildi.

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