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Kundakçıya 5 yıl hapis

Kundakçıya 5 yıl hapis

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:31
Kundakçıya 5 yıl hapis

Kundakçıya 5 yıl hapis

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta 14 Eylül 2018 tarihinde kıskançlık nedeniyle Kader Karadağ’ın bulunduğu ikametgâhı kundaklayan Kazım Bal, 5 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda okunan kararda savcı Attila Enver Etkin, hazır bulundu. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği Kundakçılık suçunun müebbet, Binadaki eşyaları ateşe verme suçunun 14 yıla, Kasti hasar suçunun iki yıla kadar hapis cezası öngören suçlardan olduğunu belirtti. Sağer, kundakçılık suçunun tehlikeli bir suç olduğuna vurgu yapıp, sanığın sabaha karşı müştekinin içinde olduğu evini kundaklayıp, hayatını tehlikeye attığını söyledi. Sağer, sanığın konu eve 5 bin 832 TL hasar yapmasını ve sanığın 5 kişinin bulunduğu binayı ateşe verip, hayatlarını tehlikeye sokmasını ayrıca iki benzeri sabıkası oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.  Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

Anahtar Kelimeler:
KundakçıKader Karadağ
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