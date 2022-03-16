banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çiğ süt fiyatları belirlendi
Çiğ süt fiyatları belirlendi
Elleri ve ayakları ile vurarak burun kemiğini kırdılar
Girne'de olaylı gece!
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Süt fiyatlarına da zam geldi!
Süt fiyatlarına da zam geldi!
Hayat pahalılığını dondurmak ‘ölün’ demektir!
Hayat pahalılığını dondurmak ‘ölün’ demektir!
banner405

Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler yargıç önünde

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

16 Mart 2022 Çarşamba 14:54
Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler yargıç önünde

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak ve avukat Betül Ciyaslıoğlu hazır bulundu.

Enver Bahçeciler’in avukatı, dava zabıtlarının ellerine ulaşmadığı ve inceleme yapamadıkları için erteleme talep etmesi üzerine Yargıç Hazal Hacımulla, davanın ilk tahkikat duruşmasına devam edilmek üzere 18 Mart’a erteledi. Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstinaf talebi reddetti: 30 yıl hapis yatacak
İstinaf talebi reddetti: 30 yıl hapis yatacak
İskele’de şömine bacasının aşırı ısınması sonucu yangın
İskele’de şömine bacasının aşırı ısınması sonucu yangın
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Tuzla ve Akçay'da yangın!
Tuzla ve Akçay'da yangın!
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Karar açıklandı, 18 ay hapis yatacak!
Karar açıklandı, 18 ay hapis yatacak!
Sahte evrak davasında karar
Sahte evrak davasında karar
Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!
Kız arkadaşının kızlarına tecavüz iddiasıyla tutuklandı!
Kız arkadaşının kızlarına tecavüz iddiasıyla tutuklandı!
Girne'de kumarhanelerde denetim yapıldı
Girne'de kumarhanelerde denetim yapıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim