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Kundakçılar tutuksuz yargılanacak

Kundakçılar tutuksuz yargılanacak

06 Mart 2019 Çarşamba 12:59
Kundakçılar tutuksuz yargılanacak

Kundakçılar tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kendisinden ayrılan eski nişanlısının almış olduğu karavanı kundaklayan zanlı Zarif Şener ve erkek arkadaşı Scott Mc Closkey soruşturmanın tamamlanması üzerine teminata bağlamak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlılar Zarif Şener ve Scott Mc Closkey’in 1 Mart tarihinde saat 21.05 raddelerinde Küçük Kaymaklı’da zanlı Zarif Şener’in eski nişanlısı olan müşteki Erbil Gürdür’ün Şener’den mahkeme emri ile aldığı karavanın üzerine yanıcı madde dökerek kundakladıklarını söyledi. Polis her iki zanlının bölgede yapılan kamera görüntüsü incelemesi sonucu tespit edildiğini ve şubeye celp edilerek tutuklandıklarını belirtti. Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirten Polis memuru Ergüleç zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Scott Mc CloskeyZarif ŞenerKundaklama
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