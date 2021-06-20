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Kundakçılar poliste 3 gün tutuklu kalacaklar

Güzelyurt’ta husumetli oldukları bir şahsın 10 dönüm arazisi içerisinde yangın çıkardıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Elmas Karamanoğlu ve Abdurrahman Balcıoğlu dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

20 Haziran 2021 Pazar 11:36
Kundakçılar poliste 3 gün tutuklu kalacaklar
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(Kamalı Haber) –

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Atikoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Atikoğlu, huzurda bulunan Elmas Karamanoğlu ve Abdurrahman Balcıoğlu’nun 19 Haziran tarihinde Güzelyurt'da meydana gelen Kundaklama ve Kasti Hasar suçları ile ilgili olarak tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların 19 Haziran tarihinde saat 12.40 raddelerinde Güzelyurt'ta, Eski Akdeniz yolu olarak bilinen bölgedeki kömür ocakları karşısında önceden aralarında tarla kiralama hususunda husumet bulunan R.B isimli şahsın kirasındaki 10 dönüm arazi içerisinde bulunan balyaları kasten ve kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu henüz tespit edilemeyen çakmak ile ateşe vermek suretiyle kundakladıklarını mahkemeye aktardı. Polis çıkan yangının Güzelyurt İtfaiye Şubesi tarafından tamamen söndürüldüğünü ve yapılan hasar tespitinde,R.B’ye ait 58 adet rulo balya, G.D’nin kirasında bulunan narenciye bahçesi içerisindeki 22 adet portokal ağacı kısmen, 70 metre uzunluğunda 16 mm damlama sulama lastiği tamamen, R.K’ye ait 12 adet zeytin ağacı tamamen, D.M’ye ait 6 adet limon ağacı da kısmen yanarak hasar gördüğünü mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ile ilgili olarak başlatılan tahkikat neticesinde yakınında bulunan bir güvenlik kamerasından elde edilen görüntüde zanlıların kullanımında bulundurdukları BP 151 plakalı Reno marka araç ile olay yerine gittikleri ve buradan ayrılmaları ile birlikte yangının çıktığının tespit edildiğini belirtti. Polis zanlıların tespit edilmesi üzerine mahkeme emri ile tutuklandıklarını ve olayda kullanılan BP 151 plakalı araç ise tespit edilip emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis memuru Kemal Atikoğlu zanlı Elmas Karamanoğlu’nun gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve bu ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını ayrıca alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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