banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Araçta uyuşturucu bulundu!
Araçta uyuşturucu bulundu!
Vatandaş diyor ki…
Vatandaş diyor ki…
Bakanlar Kurulu öğleden sonra toplanıyor
Bakanlar Kurulu öğleden sonra toplanıyor
Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor
Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor
Alkollü şahıs düşerek yaralandı
Alkollü şahıs düşerek yaralandı
banner404

Kundakçı'nın avukatı da tutuklandı

Kundakçılık ve azmettiricilik gibi birçok suçtan yargılanan Enver Bahçeciler'in avukatı Betül Ciyaslıoğlu, aynı davalardan hapis yatan Mahmut Selkar ve Polis Çavuşu'na mahkemece 2 gün tutukluluk verildi.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:42
Kundakçı'nın avukatı da tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar Sadi Sancak, Betül Ciyaslıoğlu ve Mahmut Selkar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Salih Keskinel, olguları aktardı. Polis, polis çavuşu Sadi Sancak’ın Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuna, avukat Betül Ciyaslıoğlu ve zanlı Mahmut Selkar’ın ise Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 3 Şubat 2022 tarihinde Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Sadi Sancak’ın Görevini Kötüye Kullanarak, Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan, Halil Kahraman, Çağın Mullaoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ın hakkında geçmişte düşülen kayıtların neler olduğunu tespit ederken, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enver Bahçeciler’in davasında kullanmak amacıyla Güzelyurt’ta sakin Mahmut Selkar’ın, Betül Ciyaslıoğlu’ya verdiğini anlattı. Polis, 2 Ağustos 2022 tarihinde zanlı Betül Ciyaslıoğlu’nun ofisinde yapılan aramada, Halil Kahraman, Çağın Mullaoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ın Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan alındığına inanılan ve programdaki sırasıyla birebir örtüşen kayıtların başlıklarının, el yazısıyla yazıldığı kâğıdın emare alındığını belirtti. Polis, aynı gün tüm zanlıların tutuklandığını ve Ciyaslıoğlu’nun bilgileri nereden aldığını hatırlamadığını söylediğini anlattı. Polis, zanlı Mahmut Selkar’ın konu bilgileri yeğeni olan Sadi Sancak’tan aldığını söylediğini belirtti. Polis, aranan bir şahıs olduğunu ve aranan emarelere müdahale edebileceklerini söyleyerek, aleyhlerinde 2 gün tutukluluk talep etti.

Zanlıların avukatları itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.   

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüzcü babanın 30 yıl hapis kararı onandı
Tecavüzcü babanın 30 yıl hapis kararı onandı
11 bin 470 TL için kendini yaktı!
11 bin 470 TL için kendini yaktı!
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Dalga operasyonu zanlıları tutuklu yargılanacak
Dalga operasyonu zanlıları tutuklu yargılanacak
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
Ani ölüm: 55 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 55 yaşında hayatını kaybetti
Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucuyu aranan birinden temin ettiğini itiraf etti
Uyuşturucuyu aranan birinden temin ettiğini itiraf etti
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Dilekkaya’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Dilekkaya’da uyuşturucu: 1 tutuklu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim