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Kumarhaneyi dolandırmaya çalıştı, cezaevini boyladı!

Concorde Otel Casino’da sahte kimlikle kayıt yaptıktan sonra hile ile kart oynayıp kumarhaneyi dolandırmaya çalışan zanlı Vidmantas Batakıs tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Tomas Tolıusıs’in bağı olmadığı anlaşıldı ve serbest bırakıldı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 20:42
Kumarhaneyi dolandırmaya çalıştı, cezaevini boyladı!

Evrim Kamalı    

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Concorde Otel Casino’da sahte kimlikle kayıt yaptıktan sonra hile ile kart oynayıp kumarhaneyi dolandırmaya çalışan zanlı Vidmantas Batakıs tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Tomas Tolıusıs’in bağı olmadığı anlaşıldı ve serbest bırakıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurunuzda bulunan zanlılar Vidmantas Batakis’ın “Sahte Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Dolandırıcılık” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 21 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa'da Concorde Otel Casino’da zanlı Vidmantas Batakıs tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olarak düzenlenmiş Martin Berg isimli şahıs adına isdar olunan Almanya Kimlik kartını girişte görevli çalışana verip tedavüle sürerek kendisine Casino'da oyun oynamak için kayıt yaptırdıktan sonra Poker 8 isimli poker masasına giderek Ultmade Texas poker isimli kart oyununu oynadıkları sırada, hile ile önceden yanlarında getirmiş oldukları keçeli kalem ile oyun kartlarının köşe kısımlarını çizip işaretleyerek oyun sırasında işaretlenmiş kartı oynatana gelmesini sağlayarak toplamda 8.600 Euro parayı hile ile aldıklarını söyledi. Polis 23 Nisan 2022 tarihinde zanlının yine  Lefkoşa'da Concorde Otel Casino’ya gidip ayni şekilde Ultimade Texas poker oyununu oynayıp ayni yöntemle hile yapmışlar ve bu sırada Casino  çalışanları tarafından oyun durdurulup polise bilgi verilmiş ve akabinde zanlının üzeri aranmış ve zanlı-1'in giymiş olduğu pantolonun cebinde yeşil renk keçeli kalem bulunmuş ve emare olarak alındığını söyledi.

Polis yapılan ileri soruşturmada zanlı-1 gerçek isminin Vidmantas Batakıs olduğunu ve Casinoya sahte olarak düzenlenmiş Martin Berg isimli şahıs adına ıstar olunan Almanya Kimlik kartı ile giriş yaptığını söylemesi üzerine tasarrufunda bulunan söz konusu Alman kimliğinin de emare olarak alındığı, Concord Otel Casino’da hile yaparak elde etmiş olduğu 8.600 Euro parayı Amerikan Dolarına çevirdiğini ve bunun karşılığı olan 6350 ABD dolarının tasarrufunda bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine 6350 ABD dolan emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis çavuşu Ergüleç meselenin ciddi bir mesele olduğu hile ile sirkat dışında sahte resmi evrak tedavüle sürme suçu da olduğunu belirterek yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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