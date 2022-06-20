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Kumarhaneye sahte para verdiler

"Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan zanlılar Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 14:00
Kumarhaneye sahte para verdiler

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

"Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan zanlılar Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov’un "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 17.06.2022 tarihinde 00:30 raddelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Merit Hotel Casino içerisinde aynı yerde sakin Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov’un tasarruflarında bulundurdukları 100 dolarlık banknotlar halinde, sahte olduğuna inanılan toplamda 5100 ABD dolarının 400 dolarını fiş almak için kasiyere verip tedavüle sürdüklerini anlattı. Polis, söz konusu sahte olduğuna inanılan paraların emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, iki zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan bu bağlamda zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz etme ihtimalleri kuvvetle muhtemel olduğundan zanlıların 5 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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