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Kumarhanede unutulan telefonu sirkat eden şahıs mahkemeye çıkarıldı

09 Ocak 2022 Pazar 17:59
Kumarhanede unutulan telefonu sirkat eden şahıs mahkemeye çıkarıldı

(09-01-2022...MHA) Bafra’da, 01.01.22 tarihinde saat 01.00 raddelerinde faaliyet gösteren bir otelin kumarhanesinde unutulan ve C.T.E isimli bir şahsa ait olduğu belirlenen 15,800 T.L değerindeki cep telefonunu sirkat eden N.A 08.01.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Kaldığı ikametgahında yapılan aramada bahse konu cep telefonu bulunarak emare olarak alındı.

Zanlı bugün 09.01.22 tarihinde “sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere İskele polis müdürlüğünde görevli polis memuru Selahattin Hacıhasanoğlu’nu tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 01.01.22 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Bafra’da faaliyet gösteren bir otelin kumarhanesinde bulunan T.C vatandaşı zanlının, kumar masası üzerinde unutulan ve C.T.E isimli bir şahsa ait 15,800 T.L değerindeki cep telefonunu sirkat ettiğini söyledi.

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 Sürdürülen soruşturma sonucu zanlının 08.01.22 tarihinde Bafra’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık, ayni gün kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada bahse konu cep telefonunun bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, kendisine okunan yazılı dava tebliğine de kabul yönünde cevap verdiğine dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasının talep etti.

Yargıcın konuşma fırsatı vermesi üzerine zanlı, KKTC’ de kızının yanında kaldığını, emekli öğretmen olduğunu ve yurt dışına çıkacağı gün oradaki görevli polise teslim edeceği yönünde beyanda bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC dışına çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslim etmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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