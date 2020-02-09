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Kumarhanede Bulduğu Telefonu Çalan Tunç, Mahkemeye Çıkarıldı

Lefkoşa’da kumarhanede bulduğu telefonu çalmakla suçlanan zanlı Sinan Tunç tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kumarhanede Bulduğu Telefonu Çalan Tunç, Mahkemeye Çıkarıldı

Lefkoşa’da kumarhanede bulduğu telefonu çalmakla suçlanan zanlı Sinan Tunç tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Şubat 2020 Pazar 14:45
Kumarhanede Bulduğu Telefonu Çalan Tunç, Mahkemeye Çıkarıldı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da kumarhanede bulduğu telefonu çalmakla suçlanan zanlı Sinan Tunç tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede konuyla ilgili şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis,  Sinan Tunç’un 05-06 Şubat 2020 tarihleri 19.30-02.00 saatleri arasında Güney Lefkoşa'da sakin Andreas Christofou'ya ait Huaweii marka cep telefonunu Lefkoşa Surlariçinde bulunan Saray Gazino içerisinde oyun oynadığı makine üzerinde bırakmasın ardından, zanlı Tunç tarafından çalındığını belirtti. Polis,  aynı gün polise yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının konu telefonu aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis,  zanlının 08.02.2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirterek, Lefkoşa bölgesinde faili meçhul birçok hırsızlık meselesi bulunduğundan, zanlının bir bağlantısı bulunup bulunmadığının geniş kapsamlı araştırılabilmesi için, 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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CasinoHızsızlıkSaray CasinoLefkoşa
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