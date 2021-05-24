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Kullandığı araçta ve erkek arkadaşına ait evde uyuşturucu bulundu

20.5.21 tarihinde alınan bir ihbar doğrultusunda Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü tarafından İlknur Aylin Kapsal (K-39)’ın kullanımında bulunan araçta ve erkek arkadaşına ait ikametgâhta yapılan aramada, metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 40 gr ağırlığında madde, MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet hap, uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan bazı materyaller bulunarak emare alındıktan sonra zanlı suçüstü hali gereği zanlı tutuklanmış ve 21.05.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:05
Kullandığı araçta ve erkek arkadaşına ait evde uyuşturucu bulundu
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Zanlı 24.05.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, polis memuru Kemal Onbaşı’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi üzerine 20.05.21 tarihinde saat 17.40 raddelerinde zanlının kullanımındaki araç içerisinde tespit ederek aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

Yapılan aramada kullanımındaki aracın bagaj kısmında, yeşil naylon poşete sarılı ağzı dikilmiş vaziyette metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 40 gr ağırlığında madde, sigara paketi içerisinde şeffaf naylon poşet içerisinde MDMA türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 3 adet hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan naylon, kağıt parçası, ampul, pipet ve çakmak bulunarak emare alındığını belirten tanık polis ayni gün zanlı huzurunda anahtarını taşıdığı erkek arkadaşı H.Ç’nin ikametgahında bir arama yapıldığını söyledi.

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İkametgahta yapılan aramada yatak odasındaki komodin çekmecesinde uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet beyaz peçete ve içerisine sarılı bir adet cam pipet ile bir adet küçük tabak altlığının bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili olarak suçunu kabul edecek şekilde ifade verdiğini, erkek arkadaşının kendisini telefonla arayıp ikametgahtaki uyuşturucu maddeleri araca koyması yönünde yönlendirdiğini söyleyen tanık polis, tüm aramalara rağmen zanlının erkek arkadaşının henüz tespit edilemediğine dikkat çekti.

Tespit edilen tutukluluk süresi içerisinde emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere Lefkoşa’ya gönderildiğini, henüz bir rapor temin edilemediğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzip çalışmaların devam ettiğini, alınması gereken ifadeler yanında zanlının erkek arkadaşının da henüz tespit edilemediğine vurgu yapan tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser, polisin talep etmiş olduğu 8 günlük süreyi 3 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, polisin tahkikatını sürdürebilmek maksadıyla süreye ihtiyacı olduğuna dikkat çektikten sonra zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
İlknur Aylin KapsalUyuşturucu
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